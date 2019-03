Acqua a Messina, lavori alla condotta di Fiumefreddo: completato il primo step, l’erogazione torna regolare (per ora)

7 Marzo 2019 19:58

Acqua a Messina, lavori alla condotta di Fiumefreddo. Per evitare sospensioni prolungate dell’erogazione, i lavori sono stati cadenzati e proseguiranno anche nella prossima settimana. Domani erogazione idrica regolare

Completato il primo step di lavori di riparazione della condotta adduttrice, nella zona di Fiumefreddo, che ha comportato oggi la riduzione dei tempi di erogazione dell’acqua a Messina.

Amam comunica che “proprio per garantire l’erogazione giornaliera, seppur ridotta, evitando sospensioni prolungate del servizio per consentire ai tecnici di operare sulla grossa tubazione che alimenta Messina, gli interventi sono stati cadenzati e proseguiranno per step anche nella prossima settimana, a partire dalla giornata di lunedì 11 marzo. Domani, dunque, l’erogazione riprenderà regolarmente, per zone e fasce orarie consuete”.

