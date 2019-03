Autostrada Messina-Palermo: da domani chiuso lo svincolo di Pollina-Castelbuono [INFO e DETTAGLI]

19 Marzo 2019 12:06

A20 Messina-Palermo, da domani chiusa la rampa dello svincolo Pollina-Castelbuono: chi proviene da Messina dovrà uscire allo svincolo di Tusa o allo svincolo di Cefalù

Dalle ore 7:00 del 20 marzo sarà chiusa al traffico la rampa di uscita (per gli utenti provenienti da Messina) dello Svincolo Pollina-Castelbuono sull’autostrada A20. La chiusura – che dovrebbe durare approssimativamente fino al 28 giugno – si è resa necessaria al fine di eseguire tutti i necessari lavori di messa in sicurezza dei luoghi colpiti da dissesto (km 154+600 – Svincolo). Gli utenti provenienti da Messina e diretti allo Svincolo Pollina–Castelbuono dovranno uscire allo Svincolo di Tusa e/o allo Svincolo di Cefalù. Invariata la viabilità autostradale nella carreggiata monte (direzione da Palermo verso Messina) e l’accesso in autostrada dallo Svincolo di Pollina-Castelbuono per gli utenti provenienti dalla S.S.113 e diretti verso Palermo e verso Messina. In loco segnaletica con indicazione la chiusura della rampa. Ditta esecutrice Peloritana Appalti srl di Barcellona Pozzo di Gotto.

