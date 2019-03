Massa vince il campionato nazionale unvs di mezza maratona

2 Marzo 2019 23:02

Il lungomare di Marina di Massa ha ospitato la Mezza Maratona valida per il Campionato Nazionale dei Veterani dello Sport. Organizzata dalla sezione di Massa presieduta da Mauro Balloni, la massima rassegna tricolore ha registrato al via 8 sezioni dell’UNVS: Massa,Pontremoli, Pistoia, Pisa, Piacenza, Viareggio, Follonica e Parma e complessivamente 600 partecipanti, provenienti anche dall’estero. Perquanto riguarda i vincitori dell’UNVS, l’elenco comprende Andrea Alberti (ottimo settimo assoluto) della sezione di Massa, SergioGelli di Pistoia, Vinicio Moriconi di Viareggio, e ancora l’altro massese Stefano Ofretti e il pisano Emilio Castropignano. Una nota dimerito particolare spetta però anche al pisano Angelo Squadrone dalle novanta primavere, che ha portato a termine la prova accoltofestosamente sul traguardo da parenti e amici. Nella speciale classifica riservata alle sezioni, la vittoria è andata a Massa,salita sul gradino più alto del podio davanti a Pontremoli e Pistoia. Presenti all’evento numerosi dirigenti dei Veterani dell Sport, con in testa il segretario generale Ettore Biagini.

