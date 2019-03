8 Marzo 2019 13:54

Reggio Calabria: domenica la comunità di Marina di S.Lorenzo accoglierà la Reliquia di Santa Rita. Don Giovanni Zampaglione: “ho voluto fortemente la presenza della reliquia proprio all’inizio della Quaresima”

La comunità di Marina di S.Lorenzo accoglierà domenica 10 marzo la Reliquia di S.Rita. “Ho voluto fortemente – afferma il parroco di Marina di S.Lorenzo don Giovanni Zampaglione– la presenza della reliquia proprio all’inizio della Quaresima in maniera che la nostra comunità e ogni famiglia abbia S.Rita come modello di ogni virtù e ci aiuti a credere che a Dio tutto è possibile. Nello stesso tempo ci aiuti a credere in una società dove i nemici vengono amati, ci aiuti ad avere una fede così salda che ci renda possibile anche l’impossibile e ci aiuti ad impegnarsi ad essere testimone credibile della Resurrezione”. La reliquia, arriverà nella parrocchia della SS.Trinità alle ore 10:30 dove, dopo un momento di accoglienza, ci sarà la recita del Santo Rosario con il priore Carlo Cacurri e del gruppo dei devoti a S.Rita. “C’è la possibilità di portare già da casa– dice il priore Carlo Cacurri – dei bigliettini scritti con delle intenzioni di preghiera che saranno poi collocati nel cassetto della reliquia. Al termine della celebrazione ci sarà il bacio della reliquia e la benedizione finale con l’augurio di potere imitare S.Rita a essere testimoni credibili e ad amare anche i nostri nemici”.

