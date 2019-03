Reggio Calabria: tantissimi fedeli si sono riversati a Marina di S.Lorenzo per accogliere la reliquia di Santa Rita

11 Marzo 2019 13:42

Reggio Calabria: tantissimi fedeli si sono riversati a Marina di S.Lorenzo per accogliere la reliquia di S.Rita. Don Giovanni Zampaglione ha celebrato la Santa Messa

Tantissima gente si è riversata a Marina di S.Lorenzo per accogliere la reliquia di S.Rita, portata dal priore Carlo Cacurri e accompagnato da alcuni devoti. Dopo un momento di riflessione e la preghiera del Rosario, don Giovanni Zampaglione ha celebrato la Santa Messa. Durante l’omelia il parroco ha fatto riferimento alla Quaresima: “viviamo questo periodo come risveglio e rinnovamento della nostra identità. Nel Signore Gesù rinnoviamo il nostro rapporto con Dio e attraverso l’ascolto e l’accoglienza della Parola ognuno di noi possa annunciare e proclamare con la vita il Cristo”. Rivolgendosi ai tantissimi giovani presenti alla celebrazione, il parroco ha raccomandato loro di non permettere alle voci del mondo di allontanarli dall’ascolto della Parola (“Vicino a voi, cari giovani, è la Parola, sulla vostra bocca e nel vostro cuore…”) ma di essere capaci di riconoscere ogni giorno la voce di Cristo, “buon Pastore in mezzo alle tante illusioni del mondo”. L’ultimo pensiero è stato per S.Rita: “Santa dei casi impossibili. Tu che ci hai insegnato che se ci si affida a Dio tutto può accadere, aiutaci a perseguire la strada fatta di umiltà, sacrificio, ascolto dell’altro e ricerca del dialogo e così camminare sulle strade del Vangelo e della salvezza”. Alla fine della celebrazione Eucaristica, dopo il bacio della Reliquia, sono stati posti dei bigliettini con delle intenzioni scritte che poi saranno portati a Cascia.

Valuta questo articolo