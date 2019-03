Buone notizie per Maria Antonietta Rositani: prima operazione per ricostruire volto e pelle ha avuto successo, “adesso potrà rivedere i suoi figli”. Il BOLLETTINO MEDICO

28 Marzo 2019 09:17

Reggio Calabria: buone notizie dopo l’intervento effettuato a Maria Antonietta Rositani nel centro Grandi Ustionati di Bari

Reggio Calabria attende quotidianamente buone notizie sulla salute di Maria Antonietta Rositani, la 42enne bruciata viva a Reggio dall’ex marito Ciro Russo e nelle ultime ore finalmente si può tirare un sospiro di sollievo. “L’intervento ha avuto un esito positivo e la paziente sta bene, ha superato brillantemente la notte, è energica, attiva e reattiva” . Con queste parole il Prof Giuseppe Giudice, Direttore U.O.C di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari, ha spiegato ai microfoni del programma di Rai Uno “Storie Italiane”, il quadro clinico di Maria Antonietta. “È iniziata la fase ricostruttiva- ha proseguito il prof Giudice– e abbiamo Utilizzato una tecnica innovativa che prevede l’impiego di cellule staminali”.

Ad eseguire l’intervento è stato il dott. Giulio Maggio, che intervistato dall’inviata di Storie Italiane Roberta Spinelli, ha fornito dettagli sull’intervento eseguito. “La tecnica utilizzata su Maria Antonietta prevede una serie di approcci. Non possiamo sbilanciarci ma possiamo però dire che il primo step è stato eseguito”

“Le cellule staminali che sono autonome prese tramite liposuzione – ha proseguito Maggio- devono adesso attecchire e proliferare. Si creeranno successivamente piccole isole che confluiranno per poi creare la nuova pelle”.

Annamaria può finalmente guardarsi allo specchio e il Dott Maggio ha spiegato il perché .

“ Abbiamo utilizzato un sostituto epidermico per costruire il volto in modo che possa accelerare il processo di guarigione. finalmente potrà rivedere i figli”.

Sulla fase riabilitativa e le tempistiche i medici hanno risposto, ai microfoni del Programma di Eleonora Daniele, che “i tempi sono variabili e dipenderà molto della Paziente e da quanto le cellule staminali attecchiranno. Si deciderà giorno dopo giorno ma il prossimo intervento non avverrà prima di qualche settimana” anche se sia il prof Giudice che il dott Maggio si sono dimostrati molto fiducioso e positivi.

