Maltempo a Messina: furiosa grandinata in città, strade imbiancate [FOTO e VIDEO]

14 Marzo 2019 15:08

Maltempo a Messina, strade imbiancate da grossi chicchi di ghiaccio

Violenta grandinata nel primo pomeriggio a Messina. Poco prima delle 14, copiose precipitazioni hanno colpito in particolare la zona nord: grossi chicchi di ghiaccio hanno ricoperto le strade. Come aveva già scritto nella giornata di ieri, una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla notte di ieri, a gran parte del Sud. Ulteriori dettagli su MeteoWeb. A corredo dell’articolo le immagini della grandinata di questo pomeriggio a Messina:

