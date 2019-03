25 Marzo 2019 11:28

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ringrazia le forze dell’ordine per le operazioni anti-clan

“In Campania perquisizioni e sequestri contro la famiglia di un presunto capoclan di camorra, in Sicilia maxi operazione contro il mandamento palermitano di San Lorenzo-Tommaso Natale, in Calabria sequestrati beni a imprenditori in odore di ‘ndrangheta per 7,5 milioni. Grazie alle Forze dell’Ordine e agli inquirenti: sono le buone notizie che fanno cominciare bene la giornata“. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Valuta questo articolo