Mafia, chi è Paolo Ruggirello: dal MPA al Pd, 3 volte all’ARS [DETTAGLI]

5 Marzo 2019 10:44

Paolo Ruggirello, big della politica trapanese, è stato arrestato oggi dai carabinieri del Comando provinciale nell’ambito del blitz antimafia ‘Scrigno’

Dal Movimento per l’autonomia di Raffaele Lombardo all’ala renziana del Partito democratico, passando per la lista che nel 2012 sostenne Nello Musumeci nella corsa alla Presidenza della Regione vinta da Rosario Crocetta. Sono passati 13 anni da quando Paolo Ruggirello, big della politica trapanese arrestato oggi dai carabinieri del Comando provinciale nell’ambito del blitz antimafia ‘Scrigno’, fu eletto per la prima volta all’Assemblea regionale siciliana. Figlio di Peppe Ruggirello, proprietario della Banca industriale trapanese che fu anche alla guida del Trapani Calcio, e per tanti anni uomo fidato dell’ex vicepresidente della Regione Bartolo Pellegrino, venne eletto per la prima volta con il Movimento per l’autonomia di Lombardo che sosteneva la ricandidatura di Toto’ Cuffaro a Palazzo d’Orleans nel 2006: Ruggirello varco’ la soglia di Palazzo dei Normanni forte di 10.393 voti. Due anni dopo il centrodestra, orfano di Cuffaro finito in carcere con sentenza definitiva per avere favorito la mafia, torna a vincere con Lombardo e Ruggirello e’ ancora fra le file degli autonomisti centrando la nuova l’elezione all’Ars con 10.478 voti. Il tris arriva nel 2012: inserito nella lista ‘Nello Musumeci Presidente’, torna per la terza volta a Sala d’Ercole grazie a 6.639 preferenze ed entra anche nell’Ufficio di Presidenza dell’Ars con il ruolo di deputato questore. La legislatura, pero’, lo vede trasmigrare in Articolo 4, formazione politica messa in piedi da Lino Leanza, e infine, nel 2015, l’approdo al Partito democratico tra le file dei renziani con la quarta candidatura al Parlamento piu’ antico d’Europa: e’ il 2017 e questa volta l’elezione non arriva. Ruggirello ci riprova un anno dopo, alle Politiche che segnano la nascita del governo gialloverde: il suo nome figura nella lista per il proporzionale e il centrosinistra punta su di lui anche per la battaglia nel collegio uninominale di Marsala, ma il boom del Movimento cinque stelle gli sbarra le porte di Palazzo Madama.

Valuta questo articolo