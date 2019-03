Mafia e politica a Messina, operazione “Matassa”: chieste 43 condanne, ci sono anche “big” ed ex deputati

7 Marzo 2019 23:58

Messina, operazione “Matassa”: chieste 43 condanne con l’accusa di “corruzione elettorale” per alcuni big della politica come Genovese e Rinaldi

Il pubblico ministero Liliana Todaro ha chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi per l’ex parlamentare Francantonio Genovese, accusato di corruzione elettorale, e 5 anni e mezzo per l’ex deputato regionale Franco Rinaldi, nel processo “Matassa” scaturito dall’inchiesta condotta dalla Squadra mobile a maggio del 2016. I politici sarebbero i tasselli di un sistema clientelare il cui obiettivo era condizionare le elezioni. Complessivamente il pubblico ministero ha chiesto 43 condanne che vanno da un massimo di 24 anni fino ad un minimo di un anno. Chiesti 24 anni per il boss di mafia Carmelo Ventura e 16 anni per Santi Ferrante. I pubblici ministeri Maria Pellegrino e Liliana Todaro hanno formulato le richieste di condanna a termine di tre giornate di requisitoria nel processo che si svolge davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale. La parte dell’inchiesta che riguarda Genovese e Rinaldi si occupa delle ultime campagne elettorali per le elezioni regionali del 2012 e quelle politiche e amministrative del 2013. L’operazione condotta dalla Dda ha puntato i riflettori sui gruppi criminali di Camaro e Santa Lucia sopra Contesse che sarebbero stati in grado di infiltrarsi nelle attività economiche e creare interessi nella politica.

