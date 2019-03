Mafia, colonnello “Ultimo”: “catturare Messina Denaro? Se lo chiedono ci sono”

19 Marzo 2019 16:36

La risposta del colonnello dei Carabinieri “Ultimo” riguardo la caccia al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro

“Se me lo chiedessero lo farei, e’ il mio lavoro. Io sono qui. Per il momento nessuno mi chiede niente“. E’ quanto ha detto il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, conosciuto anche come “Ultimo”, rispondendo ad una domanda sulla sua disponibilita’ a partecipare alla caccia del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro, nel corso della giornata della legalita’ che si e’ svolta presso l’istituto superiore “Gregorio Da Catino, a Poggio Mirteto (Rieti), di fronte a 1000 studenti. Nel suo intervento il colonnello Ultimo ha parlato anche dell’arresto dell’altro boss di Cosa Nostra, Toto’ Riina: “L’ho catturato insieme ad altri Carabinieri – ha detto De Caprio – non esistono eroi solitari, e’ una parola che creiamo per rimuovere la semplicita’. Tutti possono fare una cosa importante. Il giorno che abbiamo arrestato Riina eravamo preparati, eravamo di una superiorita’ totale. La paura ce l’hai prima, durante il combattimento mai: quando sei con i tuoi uomini non puoi averne perche’ sai che non ti tradiranno mai. Lui aveva paura, vedevo la paura nei suoi occhi, e mi dava anche un po’ fastidio, urlava ‘chi siete? Chi siete?’. Non ho avuto un dialogo con lui, perche’ ha capito cosa stesse succedendo“.

