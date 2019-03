A Reggio Calabria la conversazione “Uluç Alì Pascià-Luca Giovanni Dionigi Galeni: storia di un Turco-Calabrese”

2 Marzo 2019 09:16

Reggio Calabria: il Centro Internazionale Scrittori organizza la conversazione “Uluç Alì Pascià – Luca Giovanni Dionigi Galeni: storia di un Turco-Calabrese”

Lunedì 4 marzo 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori organizza la conversazione “Uluç Alì Pascià – Luca Giovanni Dionigi Galeni (Le Castella 1519 – Costantinopoli 1587): storia di un Turco-Calabrese”. Attraverso video proiezione, il Prof. Nicodemo Misiti, Etno-linguista, fotografo e antropologo, componente del Comitato Scientifico del Cis, illustrerà la suggestiva storia di Giovanni Dionigi Galeni. Ragazzino, all’età di 12 anni fu rapito dai pirati turchi il 29 aprile del 1523 a Le Castella. Dai turchi fu destinato al duro lavoro dei remi. Durante questa pesante attività imparò tanti segreti marinareschi e potenziò le sue capacità di esperto stratega navale. Con il tempo divenne un grande pirata oltre che grande stratega navale, tanto che ad ogni battaglia navale gli venivano conferite prestigiose cariche, come quella di Governatore di Tripoli, Tunisi ed Algeri fino a divenire re di Tunisi e di Algeri e grande ammiraglio della flotta del Sultano. Nicodemo Misiti, laureato in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e Francese), è fotografo dal 2001. Ha pubblicato numerosi libri ed ha partecipato a Workshop di Fotografia naturalistica, Street e Ritratto. Numerose sue fotografie sono state acquistate e pubblicate su riviste di cultura e libri di viaggi in Italia.

