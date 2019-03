28 Marzo 2019 15:02

Lotta all’assenteismo: alla Camera c’è il via libera al ddl Concretezza, che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con “sistemi di verifica biometrica dell’identità”

Il Governo vuole portare avanti una serie di iniziative per lottare contro l’assenteismo nel mondo del lavoro. Alla Camera c’è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro al ddl Concretezza, che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con “sistemi di verifica biometrica dell’identità”, quindi impronte digitali e controllo dell’iride.

