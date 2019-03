Messina: Lillo Pistone ufficializza la sua candidatura a Sindaco con la lista Rinasce Spadafora

2 Marzo 2019 12:44

Messina: Lillo Pistone ha presentato ai giornalisti ed alla cittadinanza la sua candidatura a sindaco nelle prossime amministrative del 28 aprile con la lista “Rinasce Spadafora”

Stamattina, sabato 2 marzo alle ore 10.30, presso la sede della Cooperativa dei Pescatori Spadaforesi di via Lungomare a Spadafora, Lillo Pistone ha presentato ai giornalisti ed alla cittadinanza la sua candidatura a sindaco nelle prossime amministrative del 28 aprile con la lista “Rinasce Spadafora”. Lillo Pistone, imprenditore edile da un trentennio, militante per 15 anni della Spadaforese Calcio, fino a diventarne il presidente, primo degli eletti alle scorse amministrative, consigliere comunale uscente del Gruppo Misto del Comune di Spadafora, ha illustrato le motivazioni che hanno determinato la sua scelta a candidarsi ed i punti cardine del suo programma per la rinascita di Spadafora.

“Il momento è arrivato! Si concretizza di fatto un percorso già tracciato ben cinque anni fa, data in cui gli elettori hanno ritenuto di accordarmi la loro fiducia – ha dichiarato il candidato Lillo Pistone – in conseguenza di tale straordinario consenso non voglio ne posso sottrarmi alle responsabilità che derivano dal dover rappresentare i cittadini di Spadafora, continuando con lo stesso impegno profuso in questi cinque anni a dare il massimo di me stesso. La decisione di candidarmi a sindaco non è stata facile ma, alla fine, ha prevalso l’amore per il mio paese”. Non casuale la scelta della sede per la presentazione della sua candidatura: “Credo e sono convinto che non vi sia luogo più appropriato di questo, considerato che questi locali, ovvero la sede della Cooperativa dei pescatori ed i pescatori stessi, rappresentano per la nostra comunità un mix di operatività e ingegno da cui scaturisce la nobile arte della pesca, riconosciuta universalmente come fiore all’occhiello di Spadafora che tanto lustro ha dato al nostro paese”. Il candidato Lillo Pistone ha, in conclusione, annunciato i prossimi appuntamenti con la comunità spadaforese: la presentazione del suo articolato programma, l’ufficializzazione della lista e dei candidati, gli incontri previsti con la cittadinanza. “Mio obiettivo, in queste settimane determinanti per la nostra comunità, è soprattutto incontrare i miei concittadini, ascoltare le loro esigenze, fare mie le loro proposte, perché solo una continua e piena comunicazione con gli abitanti della comunità spadaforese può essere tracciato in modo completo il nostro progetto per Spadafora. Il mio sogno e aprire le porte del palazzo comunale ai cittadini, condividere con loro le scelte, vedere tornare Spadafora al ruolo commerciale e turistico che le compete. Tornare protagonisti si può. Basta scegliere bene il 28 di aprile. Scegliere Lillo Pistone prossimo sindaco!” ha concluso il candidato sindaco Lillo Pistone.

Valuta questo articolo