“Liberiamo cultura”: da Messina un appello condiviso per l’emergenza culturale in città

21 Marzo 2019 17:45

Da Messina un appello condiviso per rimettere la cultura al centro dell’impegno delle istituzioni

Stamattina, presso la saletta dell’associazione culturale ARB, è stato presentato l’appello “Liberiamo cultura”, promosso da Cambiamo Messina dal Basso e sottoscritto da 37 realtà culturali cittadine di ogni tipo, dalle associazioni concertistiche alle compagnie teatrali, da circoli culturali a gruppi musicali, ad associazioni ed operatori culturali di vario genere. L’appello, di cui proponiamo il testo integrale in fondo all’articolo, è aperto alla sottoscrizione di tutte quelle persone – cittadini, attivisti, artisti – che in forma individuale o collettiva vorranno aderire, attraverso una mail o la pagina FB di Cambiamo Messina dal Basso.

“L’obiettivo- spiega CMdB- è quello di spronare le istituzioni comunali a riprendere una serie di percorsi, avviati già nel corso della passata amministrazione, che mettono al centro la cultura e opportunità concrete per le tante realtà che animano il mondo culturale in città, anche attraverso l’istituzione di meccanismi permanenti di partecipazione e dialogo tra istituzioni e territorio”. Alla conferenza stampa hanno preso parte i primi firmatari dell’appello e sono intervenuti Federico Alagna, CMdB; Pier Paolo Zampieri, associazione Lalleru; Marcello Minasi, presidente Accademia Filarmonica; Cecilia Foti, Glorius4; Maurizio Puglisi, compagnia Nutrimenti terrestri; Daniele Gonciaruk, Officine Dagoruk; Piero Serboli, Senza chiedere il permesso; Giovanni Bombaci, Sicilia e dintorni; Davide Liotta, ARB.

LIBERIAMO CULTURA

Appello per rimettere al centro l’emergenza culturale che vive la nostra città

“Siamo realtà culturali che operano da tempo, in ambiti diversi, nella nostra città. Lo facciamo tra tanti sacrifici, difficoltà, spesso in quartieri periferici, cercando di mettere le nostre competenze e la nostra passione a disposizione del territorio, consapevoli del valore politico della nostra azione culturale. Siamo consapevoli che sono tempi duri, di crisi, non solo per noi ma anche per le istituzioni. E non crediamo che il nodo centrale della questione stia (soltanto) nelle risorse che si possono (o vogliono, a seconda dei casi) destinare al mondo della cultura, ma anche e soprattutto

nell’attenzione che viene data alla cultura ed alle istanze che provengono dalla base.

Riteniamo che, da qualche tempo a questa parte, questa attenzione, questa priorità siano completamente assenti, e con esse la programmazione culturale ed il dialogo con il territorio.

Chiediamo con forza che la Cultura venga rimessa al centro. Chiediamo di stabilire un meccanismo permanente di partecipazione, dotato di reale potere decisionale, che coinvolga i firmatari di questo appello e chiunque ci vorrà stare. Proponiamo sin d’ora alcuni punti fermi che, a nostro avviso, costituiscono la base fondamentale per affrontare l’emergenza culturale nella nostra città, pur nella consapevolezza che tanto altro ci sarebbe da fare e rendendoci, quindi, disponibili, sin da ora, a integrarli con eventuali proposte che dovessero venir fuori nel tempo:

1. Riapertura e valorizzazione di alcuni spazi per la cultura (a cominciare da Casa del Portuale, ex Macello, ex Fiera, Teatro di Casa Serena, Giardino Corallo), con la elaborazione partecipata di disciplinari d’uso che rispondano alle esigenze del territorio e la predisposizione per alcuni di questi spazi, ove possibile, di forme di gestione condivisa.

2. Rilancio dell’offerta culturale istituzionale, attraverso procedure partecipative e logica di rete.

3. “Operazione Palacultura”: riduzione delle tariffe di utilizzo in una prospettiva coordinata con altri spazi culturali comunali, riapertura e valorizzazione di spazi oggi chiusi alla pubblica fruizione e/o destinati ad uffici.

4. Valorizzazione patrimonio culturale, a cominciare dalla ripresa dei percorsi partecipati già avviati su GAMM, Antiquarium Comunale, Tomba a Camera, centro storico.

5. Destinazione INTEGRALE delle risorse aggiuntive (25 milioni), liberatesi nel Masterplan, alla valorizzazione degli spazi e del patrimonio culturale.

6. Realizzazione di un portale unico e costantemente aggiornato dell’offerta culturale complessiva in città.

Questo appello non resterà lettera morta. Non spariremo. Non lasceremo che l’indifferenza prevalga. E torneremo a chiedere conto e ragione dei progressi fatti sul fronte culturale, con particolare riguardo alla piattaforma qui proposta, alla fine di ogni mese. Liberare cultura. E’ questo ciò che vogliamo.

Questo appello è stato promosso da Cambiamo Messina dal Basso e sottoscritto da:

Accademia Filarmonica

Accademia On Stage

Ante Scriptum

ARB

Associazione Ionio –

Circolo ARCI

Associazione musicale

Vincenzo Bellini

Basiliscus P

Colapesce – libri, gusti, idee

Compagnia Carullo-Minasi

Compagnia teatrale

Vaudeville

Corto di sera

Dalek Studio

Dick Hudson

Federazione Nazionale

Cinevideoautori

Filarmonica Laudamo

Glorius4

Human

IDEO Studio

Il cantiere dell’incanto

Il Castello di Sancio

Italia Nostra – Messina

Ka Jah City

La casa di Giulia

La Stanza della Nonna

La Stanza dello Scirocco

Lalleru

Le Maschere

Lunaria

Nutrimenti terrestri

Officine Dagoruk

Oltredanza

Penny Wirton – Messina

Proposizione Scenica

Retronouveau

Senza chiedere il permesso

Sicilia e dintorni

Testematte

I soggetti individuali e collettivi che volessero aderire all’appello possono inviare una mail a cambiamomessinadalbasso@gmail.com

