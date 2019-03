L’eufemiese Roman Moryak nominato Alfiere della Repubblica: “Con lui lo Stato italiano ha sconfitto l’illegalità e l’esclusione”

13 Marzo 2019 22:38

Il presidente Sergio Mattarella ha premiato 29 giovani italiani conferendo loro il titolo di Alfiere della Repubblica, tra loro c’era anche un giovanissimo eufemiese, Roman Moryak

Questa mattina al Quirinale il presidente Sergio Mattarella ha premiato 29 giovani italiani conferendo loro il titolo di Alfiere della Repubblica. Tra loro c’era anche un giovanissimo eufemiese, Roman Moryak, che si è distinto nello studio del sassofono, nell’attività di calciatore e soprattutto nel gioco degli scacchi. A parlare dell’incontro ai microfoni di StrettoWeb sono Calogero Modica, anch’egli di Sant’Eufemia d’Aspromonte e che vive a Roma da diversi anni, e Rodolfo Attinà Presidente del Comitato Scacchistico Regionale Calabrese, che hanno presentato la candidatura per Roman.

Calogero, da dove è nata l’idea della candidatura di Roman?

“Seguo il profilo Twitter del Quirinale per tenermi aggiornato in merito ad ogni novità. Avevo visto un post in cui si annunciava l’apertura delle candidature per i nuovi Alfieri della Repubblica, e nello specifico si parlava di esempi positivi di italiani, o di stranieri nati e residenti in Italia, che si fossero distinti per meriti scolastici, sportivi, culturali e sociali. In quel momento ho subito pensato a Roman: ho da sempre notato la sua intelligenza e la sua perspicacia, è come se lui riesca quasi ad arrivare dove gli altri non arrivano. I suoi genitori mi hanno sempre colpito per la loro dedizione al lavoro e alla famiglia: la madre Ivanna e il padre Igor sono dei gran lavoratori. Sapendo dei suoi ottimi risultati scolastici, e non solo, ora che è un adolescente, ho subito contattato sua madre e mi sono fatto inviare le sue pagelle. Sapevo che era bravo con gli scacchi e dunque ho consultato anche Rodolfo Attinà, che ha fin da subito sostenuto questa candidatura. L’abbiamo inviata scrivendo una motivazione che potesse contestualizzare il tutto, ovvero il fatto che i genitori sono degli immigrati, che vivono in un piccolo paese dell’entroterra calabrese, territorio segnato purtroppo da disoccupazione e criminalità organizzata, e ho cercato di far emergere tutte le doti di questo ragazzo che studia, gioca a calcio, a scacchi e suona il sassofono con risultati eccellenti“.

Calogero, qual è il significato profondo di questa premiazione, quale messaggio possiamo dare attraverso questo evento importante per la famiglia di Roman, ma anche per tutta la comunità eufemiese?

“La storia di Roman è la vittoria dello Stato Italiano che ha sconfitto l’illegalità e l’esclusione, è il simbolo, inoltre, dell’integrazione vera e del riscatto sociale. Questo ragazzo, già da bambino, ha dovuto fare qualche sforzo in più rispetto ai suoi coetanei per arrivare dove è arrivato. Questa storia, inoltre, è anche un’occasione di riscatto per la mia comunità d’origine, quella eufemiese, che troppo spesso si ritrova sui giornali solo per notizie negative, e invece è giusto far sapere le grandi potenzialità che ha e le cose belle che la contraddistinguono”.

Prof. Attinà, quale è stata la sensazione stamattina, trovandovi tutti al Quirinale, nel vedere finalmente riconoscere a Roman ciò che ha saputo fare e costruire in questi anni?

“Con Roman c’erano i suoi genitori, il suo fratellino, e poi c’eravamo io e Calogero. E’ stata un’emozione unica. Lui è molto timido e non voleva nemmeno rilasciare delle interviste, ma poi lo abbiamo convinto e lo hanno ripreso per RaiNews 24 e Rai Gulp. Mattarella ha toccato le corde giuste precisando che molti ragazzi, ogni giorno in Italia, si impegnano come i giovani premiati con il titolo di Alfiere, ma ciò che si è voluto fare è premiare degli esempi di normalità, perché purtroppo oggi la normalità non è la regola”

Prof. Attinà, Roman è una sorta di ‘genio’ degli scacchi. Ma a Sant’Eufemia d’Aspromonte, negli anni, sono stati tanti i ragazzi che si sono distinti in questa attività.

“Sono stato dirigente dell’istituto comprensivo Don Bosco per ben 28 anni e ho introdotto il gioco degli scacchi tra i banchi di scuola vent’anni fa, quando ancora il binomio scacchi/scuola era considerato un ‘tabù’. Grazie ai numerosi progetti e all’associazione Zatrikion ben 500 alunni nel corso degli anni sono stati iniziati a questa attività. L’associazione ora rischia purtroppo di chiudere: è stata ed è molto importante per la comunità e per i ragazzi, anche giovanissimi. Credo dunque che si dovrebbe fare di tutto affinché venga preservata e continui a operare, come ha fatto fino a questo momento, coinvolgendo sempre più studenti, fin dalle elementari”.

Infine, lo stesso giovane Alfiere della Repubblica, Roman Moryak, ci ha voluto rilasciare una breve dichiarazione che racchiude tutto il senso e tutto il messaggio più profondo di questa bella storia che arriva dal cuore della Calabria. Il ragazzo, dallo sguardo sagace e di poche parole, ci ha detto: “Come nel gioco degli scacchi gli alfieri devono difendere il re dagli attacchi dei nemici, allo stesso modo noi Alfieri della Repubblica Italiana abbiamo il compito di aiutare il nostro Paese“.

