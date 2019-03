Legge sulla legittima difesa: a Messina l’evento targato Lega, modera Dino Bramanti

8 Marzo 2019 19:14

Lega, a Messina un incontro su legittima difesa e sicurezza. Gelarda: “Impegni mantenuti, riavviciniamo i cittadini allo Stato”

“La legittima difesa è una legge che riavvicina i cittadini allo Stato. Un provvedimento di buon senso che rende gli italiani più sicuri e tranquilli“. Lo dice Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega, dopo l’approvazione alla Camera dei deputati della proposta di legge volta a modificare l’articolo 52 del Codice penale sulla legittima difesa. Se ne parlerà domani, sabato 9 marzo, a Messina all’incontro promosso dalla Lega al quale parteciperà, tra gli altri, Gianni Tonelli, parlamentare nazionale e segretario della commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Presente, oltre a Gelarda, l’altro responsabile regionale enti locali del partito, Fabio Cantarella.

L’appuntamento è alle 16 nella chiesa Santa Maria Alemanna, in via Sant’Elia. Gelarda, Cantarella e Tonelli incontreranno i cittadini affiancati da Giovanni Scaravello, presidente della terza e quarta commissione al Comune, e da Nino Beninati, ex deputato regionale. A moderare l’incontro, Dino Bramanti, capogruppo della Lega in consiglio comunale, e Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, nonché responsabile provinciale del Carroccio.



“Una delle novità più importanti del provvedimento sulla legittima difesa – dice Gelarda – è il concetto di difesa sempre legittima: nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Si considera, poi, sempre in stato di legittima difesa chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Sulle spese di giustizia – conclude l’esponente del Carroccio – si estendono le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo”.

