Le Ricette di StrettoWeb: torta al cioccolato e vino rosso, una delizia tutta da provare

11 Marzo 2019 13:19

Avete mai mangiato una torta al cioccolato ‘ubriaca’? Ecco la ricetta che dovete assolutamente provare

Gironzolando sul web si trovano tante ricette alle quali è impossibile dire di no: bisogna provarle. Un paio di anni fa trovai questa, chissà dove, e da allora non me ne sono più separata. Si tratta di una torta al cioccolato arricchita da vino rosso. Un connubio incredibile e assolutamente da provare.

Ingredienti:

150 g di farina

4 uova

60 g di cacao amaro

250 g di zucchero semolato ( vi garantisco che non è dolcissima)

100 g di cioccolato fondente grattugiato

160 ml di olio di semi

120 ml di vino rosso (possibilmente buono e di qualità)

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:

Far cuocere il vino con lo zucchero e il cacao fino ad ottenere una crema piuttosto omogenea. Mettere da parte circa 120 ml di composto. Mettere la cremina rimasta nel pentolino in una scodella capiente e aggiungere le uova, la farina, l’olio, il lievito e mescolare per qualche minuto fino ad amalgamare del tutto il composto. Aggiungere il cioccolato fondente grattugiato e mescolare delicatamente. Imburrare una teglia da 26 cm di diametro, versarvi il composto e cuocere a 160° per circa 40 minuti. A cottura ultimata sfornare la torta, metterla su una gratella e praticare dei fori su tutta la superficie con uno stuzzicadenti, oltre che qualche taglietto anche con un coltello. Versare la crema messa da parte, facendo sì che dai buchi e dai taglietti possa penetrare all’interno della torta. Lasciar riposare per almeno un’oretta prima di servire. Il giorno dopo, questa torta, risulta ancora più gustosa.

