La Juve come il ‘reddito di cittadinanza’, file e maxi-vincite al Matchpoint di Reggio Calabria: oltre 50.000 euro nelle tasche degli scommettitori [FOTO]

14 Marzo 2019 11:00

L’impresa della Juventus in Champions League contro l’Atletico Madrid ha permesso agli scommettitori di realizzare maxi-vincite

Si sono conclusi due giorni importanti per la Champions League, in particolar modo grande interesse per la Juventus, impresa per la squadra di Massimiliano Allegri che ha staccato il pass per i quarti di finale ed adesso si candida ad essere la favorita alla vittoria finale con Barcellona e Manchester City. La squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato il 2-0 dell’andata grazie alla tripletta di uno strepitoso Cristiano Ronaldo. Ed a beneficiare dell’impresa dei bianconeri sono stati anche… gli scommettitori. File come per il ‘reddito di cittadinanza’ al Matchpoint di Reggio Calabria sito sul Corso Garibaldi n. 248, sono state realizzate maxi-vincite per un totale di circa 50.000 euro, cifra destinata ad aumentare nei prossimi giorni considerando anche i sistemi in corso ma dall’esisto già scritto, si tratta infatti di eventi scommessi con triple e con certezza di vincita. La Juventus fa felice i propri tifosi ma anche gli scommettitori: una doppia impresa del club bianconero.

