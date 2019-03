Justine Mattera a Rai Radio2: “l’amore con Paolo Limiti? Subisco il fascino degli intellettuali anziani”

Justine Mattera è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

La Mattera è tornata a parlare del suo arrivo in Italia e della sua relazione con Paolo Limiti: “Ho fatto anni in discoteca, mentre studiavo all’università facevo la cubista. Da lì ho fatto il primo disco con un deejay che mi ha scoperta mentre ballavo sotto le sue casse. Poi ho conosciuto Paolo Limiti e ho iniziato a ingrandire il mio repertorio. Paolo era un grandissimo, aveva una grandissima conoscenza, una passione che trasmetteva molto abilmente al pubblico, ipnotizzava la gente. Quando l’ho conosciuto camminavo su Corso Sempione a Milano, ero con un fotografo che era suo amico. Mi diceva che sarei stata perfetta per lui, perché Paolo stava per fare un programma in Rai. E’ stato un colpo di culo, lui mi ha visto e ha detto che sarei stata la sua valletta, perché ero uguale a Marilyn. Io pensavo di tornare negli Stati Uniti, invece feci questo provino. All’inizo mi avevano truccato male, lui si arrabbiò, mi fece ritruccare, e impazzì. Disse che senza l’americana non avrebbe fatto il programma. C’erano mille raccomandate, ma con questa somiglianza lui decise che il programma l’avrei dovuto fare io. L’amore? Io sono molto affascinata dall’intelligenza, dalle persone molto più grandi di me. Subisco il fascino degli intellettuali anziani. Lui mi aveva veramente stregata, con il suo carisma, con la sua sapienza, con i suoi racconti. Mi ha fatto innamorare con queste qualità, anche se so che tanta gente pensa che non sia vero. Lui non voleva figli, io sì. Lui voleva andare ad Alassio, io invece a Mykonos. Alla fine la differenza d’età era troppa, non ha funzionato. Ma siamo sempre rimasto molto amici. Era divertentissimo, ci facevamo delle grandi risate”.

Justine Mattera, poi, ha parlato del suo rapporto con i social: “Instagram? C’è qualcuno che mi chiede foto di piedi, o addirittura che vorrebbe vedere i capezzoli. Provo a essere diplomatica, ma non lo sono per niente. Instagram mi ha fatto rivalutare, mi ha dato un modo fantastico per lavorare tanto di più, mi ha fatto tornare in voga, stranamente, a 45 anni. Mi sono scoperta un’abile modella. Servono creatività e strategia, sono riuscita a fare un profilo che fa capire chi sono io davvero. Ironica, passionale. Ma anche molto professionale. Le foto sono sempre molto professionali. Ho una nuova vita da atleta, mai avrei pensato che a quasi 50 anni mi avrebbero pagato per correre, nuotare e andare in bici. Mi alleno ogni giorno, tranne che nel weekend. Adoro mangiare, anche se non si direbbe. Sono una buongustaia. Mi piace mangiare e bere, non voglio limitarmi troppo”.

Su Trump: “Non l’ho votato, fa un sacco di gaffes, spero che quando arrivino le elezioni possa uscire tranquillamente di scena. Ha fatto anche delle piccole cose buone, ma per il resto lo trovo spesso molto imbarazzante”.

Sulla gelosia del marito: “E’ molto geloso, recentemente abbiamo molto discusso, ha degli amici che fanno dei commenti e posso capire che diano fastidio. Così abbiamo fatto un compromesso, non esagero più di tanto, abbiamo fatto il compromesso degli slip, poi ho provato a dimenticarmene”.

Sul sesso: “Non posso fare a meno del sesso”.