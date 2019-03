11 Marzo 2019 10:12

Reggio Calabria: la Basket Nuova Jolly vince il Join The Game in due categorie

Il Join The Game, l’evento organizzato dalla F.I.P. Calabria, ha visto coinvolte le squadre under 14 e under 13 maschile e femminile di tutta la provincia di Reggio Calabria con oltre 100 partecipanti. Vince la Nuova Jolly con ben due categorie il gradino più alto del podio, con under 14 maschile e under 13 femminile, conquistando così l’accesso alla fase regionale che si disputerà il 31 marzo 2019. Il quartetto della Nuova Jolly composto dai giovani Ielo Jacopo, Lucisano Samuele, Lofaro Francesco, Pettinato Vincenzo ha vinto tutte le partite del girone battendo le squadre della Viola, Aquilone, vis, pellaro,Bovalino e in finale ha avuto la meglio sulla squadra Alan di GioaTauro. Primo posto anche per le Jolline ,Serranò Erika, Eltabby Jasmine, Idone Adriana, Gattuso Ilaria, che hanno sbaragliato la concorrenza femminile di tutta la provincia reggina vincendo nel girone contro Pantera rosa, aquilone, Vis, Lumaka, alan gioia Tauro, Oran Don Bosco, Soccorso. Non hanno demeritato i componenti dell’altro quartetto under 14 maschile, Nicolò, Napoli, Mandrone, Pristeri, e nell’under 13 maschile, orfani per infortunio di Idone Giuseppe, i giovani Nicolò, Straropoli, Crea e Floccari hanno sfiorato l’accesso alle fasi finali della manifestazione. Ancora una volta ,un risultato di prestigio che premia il movimento, che da sempre è fiore all’occhiello dello Sport reggino, del settore giovanile guidato dagli Istruttori Pirillo Romana, Anna Fotia e Idone Maurizio. La Nuova Jolly per la stagione in corso, in collaborazione con la società Redhawks di Campo Calabro di Maurizio Idone ha avviato una collaborazione con il settore giovanile e Minibasket per un progetto che vedrà impegnati gli Atleti nei campionati under 14, 13, esordienti e aquilotti, Join The Game. Questi prestigiosi risultati fanno del settore giovanile della Basket Nuova Jolly una realtà importante e di riferimento per la zona del territorio calabrese e testimoniano le grandi capacità e passione che quotidianamente gli istruttori mettono in campo, curando non solo il lato sportivo, ma preoccupandosi anche dell’aspetto educativo e di crescita dei propri tesserati.

