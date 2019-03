Reggio Calabria, il tam-tam parte dai social: “Ivano Nasso Sindaco, sarebbe candidato ideale per serietà e capacità manageriali”

30 Marzo 2019 17:09

Reggio Calabria, dai social network nasce la candidatura di Ivano Nasso in vista delle elezioni Comunali cittadine

L’idea è nata stamattina sui social network, dove un post di facebook di Domenico Marra, già consigliere comunale di Reggio Calabria, ha raccolto il boom di like e condivisioni: “Vorrei proporre il futuro candidato a Sindaco visto che chi si alza la mattina esprime il suo,penso di poterlo fare visto che un minimo di peso elettorale ho dimostrato di averlo in questi anni..propongo il dr. Ivano Nasso per serietà, capacità e competenze manageriali.. il dr.Ivano Nasso sarebbe il mio candidato ideale“.

Immediate le reazioni positive scatenate sui social. Spicca il sostegno di Orlando Fazzolari, Sindaco di Varapodio: “In un momento così difficile per la città di Reggio Calabria, serve tanto cuore e passione, serve un candidato che conosca bene la città, ma soprattutto che gli voglia un gran bene. Ivano Nasso, nel corso della sua vita ha dimostrato di avere Reggio nel cuore, ha gioito nei momenti di massimo splendore ed ha sofferto nei periodi bui e catastrofici, come quelli attuali, dove ai reggini è passata la voglia di vivere in una città depressa e sconsolata, così come appare adesso. Serve una scossa forte, che sia in grado di scuotere le coscienze per ridare orgoglio e dignità alla gloriosa città di Reggio Calabria, ma soprattutto, consentire ai reggini di poter gonfiare il petto al pronunciamento del nome della loro città, mentre adesso sono costretti a mettere la testa sotto la sabbia, perché la vergogna é diventata veramente tanta. In questo contesto di cose, un uomo come Ivano sarebbe la persona giusta per far ripartire quel motore che in questi anni si è ingrippato, perché quattro ragazzetti presuntuosi e senza competenza, si sono appropriati di un ruolo che non gli competeva ed hanno fatto danni irreparabili sia alla Città, che alla Città Metropolitana. La risposta migliore a questi incapaci potrebbe essere proprio Ivano, naturalmente insieme a tanti altri esponenti della destra Reggina che non vedo lora di riprendersi in mano le redini della Città“.

Ivano Nasso, reggino purosangue, 50 anni tra pochi giorni (li festeggerà l’11 aprile), è stato amministratore unico della S.At.I srl, la “Società per l’Attrazione degli Investimenti” del Comune che aveva lavorato in modo egregio tra 2011 e 2012 per eludere l’evasione fiscale, contrastando le illegalità e ripristinando il rispetto delle regole. Un lavoro che, purtroppo, si è troppo rapidamente interrotto. Nel 2014 è stato Presidente della Fondazione Calabria Film Commission. Oggi è un esponente reggino del Movimento Nazionale per la Sovranità, tra i più attivi nell’opposizione all’attuale amministrazione guidata da Falcomatà.

