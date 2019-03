Calabria, la Lega punta a un nuovo gruppo dirigente: mandato esplorativo per l’onorevole Invernizzi

15 Marzo 2019 14:37

L’onorevole Invernizzi arriva in Calabria, affiancherà il collega Furgiuele

Si arricchisce la compagine della Lega in Calabria. I vertici del Carroccio hanno indicato il deputato lombardo Cristian Invernizzi per affiancare l’onorevole e collega Furgiuele nell’organizzazione del partito in Calabria. La notizia non è ancora stata resa ufficiale, ma fonti locali della Lega confermerebbero che Invernizzi verrà incaricato di un mandato esplorativo per ampliare e consolidare il partito nelle cinque province e costruire un nuovo gruppo dirigente. Il suo ruolo sarà anche fondamentale nei dibattiti politici in programma, in vista delle elezioni europee e amministrative.

