Grave incidente sulla SS107 in Calabria: scontro frontale tra due auto, tre feriti. Sul posto l’elisoccorso

19 Marzo 2019 12:29

Grave incidente sulla SS107 in Calabria: il sinistro ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale ed ha provocato il ferimento di tre persone, traffico bloccato

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località San Fili (km 16,400) in provincia di Cosenza, a causa di incidente. Per cause in corso di accertamento, il sinistro che ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale ha provocato il ferimento di tre persone. Per consentire l’intervento dell’elisoccorso il traffico al momento viene deviato al km 15,500 in località San Fili e al km 18,300 a Rende. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilita’ e per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

