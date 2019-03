Drammatico incidente sull’A18 Catania-Messina: un morto e 3 bambini feriti [AGGIORNAMENTI]

4 Marzo 2019 18:40

Nello scontro avvenuto sull’A18 Catania-Messina sono rimasti feriti i tre bambini che viaggiavano insieme ai nonni a bordo della Fiat 600, il nonno ha perso la vita

Nell’incidente avvenuto sull’A18 Catania-Messina subito dopo il casello di Giarre (Catania), ha perso la vita un uomo di 70 anni. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat 600 insieme alla moglie e ai tre nipotini. Una bambina di 4 anni e il fratellino di 6 sono stati condotti nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il piccolo, trasferito con un elicottero del 118, ha un severo politrauma, con frattura del bacino e trauma toracico, ed e’ stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza da parte di e’quipe multispecialistica. Concluso l’iter diagnostico e terapeutico sara’ ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata. La sorellina e’ giunta in ospedale con autoambulanza in evidente stato di choc e policontusa, senza traumi importanti. Presa in carico dal Pronto soccorso pediatrico e’ stata trattenuta in Osservazione breve intensiva pediatrica, prima di essere ricoverata in reparto. La prognosi sara’ formulata nei prossimi giorni. Il terzo fratellino e’ stato ricoverato nell’ospedale di Acireale, per una frattura, insieme con la nonna. I cinque erano stati estratti dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco. Sul posto per rilievi e indagini e’ intervenuta la polizia stradale.

