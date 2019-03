8 Marzo 2019 18:35

Violento impatto in viale Regione siciliana a Palermo: traffico in tilt, auto ribaltata

Traffico in tilt e lunghe code a Palermo. In viale Regione siciliana un’auto si è ribaltata a seguito dell’impatto con un altro veicolo. L’incidente è avvenuto nei pressi del ponte di Bonagia, in direzione Trapani. Il conducente alla guida dell’auto ribaltata è stato trasportato all’ospedale Civico, in codice giallo. Sul posto l’intervento degli agenti della polizia municipale per rilievi del caso.

