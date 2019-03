30 Marzo 2019 17:29

Messina, Villaggio Aldisio sotto shock: scooterista 24enne travolto e ucciso da un’auto

Gli abitanti di Villaggio Aldisio (Messina) sotto shock per il tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Un’auto ha travolto e ucciso uno scooterista. La vittima è Gianluca Cerra, di 24 anni. Il sinistro è avvenuto in via D’Anfuso. Sul posto l’intervento della Municipale per i rilievi del caso. I carabinieri hanno già raccolto la testimonianza dell’uomo alla guida dell’auto che ha investito il giovane.

