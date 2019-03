23 Marzo 2019 19:00

Tragedia sfiorata in Calabria: un agricoltore si è ferito ad una gamba con una motosega a Cerchiara

Tragedia sfiorata in Calabria dove una squadra della stazione Pollino del Soccorso alpino è intervenuta per soccorrere un agricoltore feritosi ad una gamba con una motosega. Il fatto è accaduto in una zona impervia e molto isolata nel comune di Cerchiara. Sul posto il 118, i tecnici del Soccorso alpino ed una pattuglia dei carabinieri forestali. Per trasferire l’uomo ferito si è reso necessario l’intervento di un elicottero del 118 di Cosenza.

