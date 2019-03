Incidente aereo in Etiopia, Pendolino e Camilleri del Distretto Turistico Valle dei Templi sulla morte di Sebastiano Tusa: “siamo addolorati”

10 Marzo 2019 22:44

Incidente aereo in Etiopia, Pendolino e Camilleri del Distretto Turistico Valle dei Templi: “addolorati apprendiamo la notizia della tragica scomparsa dell’assessore regionale Sebastiano Tusa”

“Addolorati apprendiamo la notizia della tragica scomparsa dell’assessore regionale Sebastiano Tusa. Nei tanti anni dedicati al programma di interventi e progetti per la promozione del turismo culturale, abbiamo incontrato molte volte questo grande e appassionato archeologo, dapprima come soprintendente del Mare della Regione Sicilia e più recentemente come assessore regionale dei Beni culturali”. E’ quanto affermano Gaetano Pendolino e Enzo Camilleri, amministratore e coordinatore del Distretto Turistico Valle dei Templi. “La sua sensibilità e l’amore profuso nel suo lavoro – proseguono- lo hanno sempre fatto apprezzare per intelligenza e impegno. La notizia è giunta mentre Agrigento era in festa per il Mandorlo in Fiore con migliaia di persone venute da ogni dove per ammirare centinaia di rappresentanti del patrimonio immateriale Unesco provenienti da diversi di quei Paesi che sono in lutto per lo stesso tragico incidente aereo. Anche a loro esprimiamo il nostro cordoglio, così come alla famiglia del professore Tusa”, concludono.

