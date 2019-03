Caso Mediolanum e “sentenze pilotate” al Consiglio di Stato: indagato anche Berlusconi, l’inchiesta nata a Messina si allarga a macchia d’olio

8 Marzo 2019 00:02

“Sentenze Pilotate” al Consiglio di Stato, anche Berlusconi tra gli indagati

Silvio Berlusconi e’ indagato a Roma, come atto dovuto, per corruzione in atti giudiziari in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato che nel marzo del 2016 gli consenti’ di mantenere una quota azionaria in Mediolanum piu’ alta di quanto volesse Bankitalia. Quel verdetto ribalto’ quanto deciso nel 2014 dal Tar che imponeva al Cavaliere l’obbligo di cedere ‘la propria quota in Mediolanum oltre il 9,9%, ovvero il 20% circa, che valeva circa 1 miliardo di euro’. Per questa vicenda, il nome di Berlusconi si aggiunge a quelli del giudice relatore Roberto Giovagnoli, dell’avvocato Francesco Marascio e dell’ex funzionario di palazzo Chigi, Renato Mazzocchi. Proprio a casa di quest’ultimo, due anni fa, nell’ambito dell’operazione ‘Labirinto’ concernente una indagine piu’ ampia su appalti e affari gestiti e confezionati da esponenti della politica e dell’imprenditoria, furono trovati 250mila euro in contanti e copie di sentenze emesse al Consiglio di Stato, tra cui la bozza del verdetto Mediolanum.

Queste comunque le tappe principali di un’intricata vicenda giudiziaria, suddivisa in vari filoni, che ha portato la procura di Roma a condividere parte delle sue risultanze investigative con i colleghi di Messina:

6 febbraio 2018: 15 persone tra Roma e Messina vengono arrestate per associazione per delinquere, frodi fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari. In carcere, tra gli altri, finiscono gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, l’imprenditore Fabrizio Centofanti mentre Ezio Bigotti, altro imprenditore gia’ indagato nella vicenda Consip, va ai domiciliari. Su ordine del gip di Messinafinisce in carcere anche Giancarlo Longo, gia’ pm a Siracusa, accusato di aver preso soldi e regali per favorire proprio i clienti assistiti dai primi due avvocati. A Roma viene indagato Riccardo Virgilio, gia’ presidente facente funzioni del Consiglio di Stato, sospettato di non aver dichiarato al fisco 750mila euro dirottato su una societa’ maltese legata agli avvocati Amara e Calafiore e gestito da una loro ‘testa di legno’.

21 luglio 2018: la procura di Messina chiede il rinvio a giudizio di 13 dei 15 indagati coinvolti nell’inchiesta denominata ‘Sistema Siracusa’ su un giro di sentenze pilotate per agevolare gruppi imprenditoriali. Lo stralcio riguarda le posizioni di Amara e Calafiore che decidono di collaborare con gli inquirenti e raccontare loro come funzionava il meccanismo di compravendita delle sentenze presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

4 dicembre 2018: i pm di Roma sospettano che la sentenza del Consiglio di Stato su Mediolanum sia stata aggiustata. I magistrati, che notificano ai diretti interessati la proroga delle indagini, ritengono che “alcuni giudici abbiano accettato la promessa di denaro” per annullare la decisione del Tar che aveva imposto a Silvio Berlusconi di cedere le quote della Banca.

7 febbraio 2019: il gip di Roma Daniela Caramico D’Auria firma quattro ordinanze di custodia cautelare con l’accusa corruzione in atti giudiziari. Ai domiciliari finiscono il giudice Nicola Russo, gia’ arrestato l’anno prima assieme all’immobiliarista Stefano Ricucci (per una sentenza amministrativa favorevole alla Magiste), l’ex presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, Raffaele Maria De Lipsis, l’ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso e il deputato dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Gennuso. Al centro di questo capitolo di indagine sono cinque episodi di corruzione contestati dai magistrati di piazzale Clodio che sospettano di un versamento complessivo di 150mila euro per la corruzione dei giudici.

15 febbraio 2019: Amara e Calafiore, che hanno rivelato il sistema di aggiustamento di sentenza al Consiglio di Stato, patteggiano la loro pena davanti al gip Alessandro Arturi. Il primo concorda con la procura 3 anni, l’altro 2 anni e 9 mesi di reclusione.

