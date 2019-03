Inchiesta “Lande desolate”, Oliverio: “con indagini approfondite non sarebbe successo nulla”

29 Marzo 2019 22:15

“La pronuncia della Corte di cassazione, il 20 marzo, che ha revocato l’obbligo di dimora emesso a mio carico, ha sgombrato il campo da tutto perchè ha praticamente cancellato non solo il provvedimento, ma anche l’ordinanza, nel suo complesso. Accogliendo la richiesta in tal senso fatta dalla stessa pubblica accusa, il che succede rare volte”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, durante la trasmissione “Articolo 21”. “Mi aspettavo che la Corte di cassazione, nel mio caso – prosegue Oliverio – facesse giustizia perchè la verità è più forte di ogni cosa, è più dura delle pietre. Al dottore Gratteri mi sento di dire che ho accolto con grande soddisfazione la sua nomina a Procuratore della Repubblica di Catanzaro perchè in una regione come la Calabria, pervasa in molti territori ed in molte attività dalla presenza della ‘ndrangheta, avere un uomo come Gratteri, di riconosciuta forza e levatura, non può’ che fare piacere. Ho rispetto dell’autonomia dei poteri e non mi sono mai permesso di interloquire con la magistratura proprio per evitare che si potesse interpretare diversamente una richiesta di interlocuzione. Ma credo che anche su questo bisogna riflettere perche’ tra le forze che sono impegnate in un’azione di bonifica di un territorio cosi’ importante come il nostro, ci sono le istituzioni, ed in particolare l’istituzione Regione, di cui ho assunto la guida da gennaio 2015″. “Nella mia vicenda, se si fosse scelta la strada di approfondire, come ritengo sarebbe necessario si sarebbe potuto evitare quello che è successo. Aspetto, come tutti, le motivazioni del pronunciamento netto della Corte di cassazione di annullamento della misura cautelare nel suo complesso. Le motivazioni ci diranno in modo più esplicito perchè la Corte Suprema, a fronte delle decisioni gravi assunte nei miei confronti, ha valutato, leggendo le carte, di annullare il provvedimento”, conclude.

