Reggio Calabria, incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando: disposta la perizia tecnica. La Procura: “Accertare eventuali responsabilità”

24 Marzo 2019 12:57

Reggio Calabria, incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando: la Procura dispone l’autopsia sul corpo del 32enne morto nel rogo e chiede una perizia tecnica per accertare eventuali responsabilità. La perizia chiesta dalla Procura è la prima che viene disposta per il decesso di un migrante nella tendopoli

“Una perizia per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, nel limite del possibile”. È quanto ha detto il procuratore Sferlazza all’Ansa, motivando le ragioni della perizia tecnica disposta per accertare le cause del rogo di venerdì presso la nuova tendopoli di San Ferdinando, in cui è morto il migrante senegalese Sylla Nouma, di 32 anni. La perizia chiesta dalla Procura è la prima che viene disposta per il decesso di un migrante nella tendopoli. Nella vecchia baraccopoli del centro della Piana di Gioia Tauro, nei mesi scorsi, si sono verificati già tre episodi di incendio in cui altri migranti hanno perso la vita.

Stavolta, a differenza degli altri episodi, la Procura della Repubblica di Palmi intende fare luce su eventuali responsabilità a qualsiasi titolo: “Cio’ ovviamente non significa – ha spiegato il procuratore Ottavio Sferlazza – che disponiamo di elementi che consentano di privilegiare, in merito alle cause dell’incendio, un’ipotesi piuttosto che un’altra. La perizia e’ soltanto l’espressione del potere-dovere da parte nostra di accertare i fatti ed eventuali responsabilita’, a qualsiasi titolo“. La Procura di Palmi ha inoltre disposto l’autopsia sul corpo di Sylla Nouma.

Non si esclude quindi che ci possano essere altri elementi collegati ad un’eventuale natura dolosa del rogo. Un aspetto che merita ulteriori indagini è quello che riguarda la posizione in cui è stato trovato il cadavere del senegalese: aveva le braccia protese verso l’altro ed era in posizione supina. Dovrà inoltre essere accertato se l’uomo si trovasse da solo all’interno della tenda, così come riportato dai primi testimoni o se, vista la presenza di altre brande nella tenda, Nouma non era da solo al momento del rogo.

Valuta questo articolo