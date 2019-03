Porto Turistico di Villa San Giovanni: la Federazione Italiana Vela chiede uno spazio pensato e organizzato per gli sportivi

1 Marzo 2019 09:55

La notizia della consegna dei lavori del molo di sottoflutto, finalmente completata dopo tante peripezie burocratiche, al Comune di Villa San Giovanni è un nuovo passo avanti per realizzare gli spazi pubblici e renderli funzionali e accoglienti. Fin dall’inizio la Federazione Italiana Vela ha dato il suo entusiastico consenso per individuare le principali linee di intervento e l’amministrazione comunale dovrà nella programmazione urbanistica prevedere l’attività sportiva della vela. Si dovrà fare un lavoro programmato che integri la città, con le esigenze della utenza che fa vela e che potranno praticarla in un luogo organizzato e pensato per loro. In prospettiva, il Porto Turistico di Villa San Giovanni deve aumentare la quotazione della città di Villa San Giovanni e della Città Metropolitana per ospitare eventi internazionali e nazionali, considerata la carenza di attrezzature turistico sportive nell’ambito del territorio. La Federazione Italiana Vela, ha dichiarato il consigliere nazionale Avv. Fabio Colella, “ha in questi ultimi anni fatto moltissimo per la Calabria e non può che essere soddisfatto per questo ulteriore passo sia sotto il profilo sportivo, turistico, come occupazionale per l’intera area di Reggio Metropolitana. ll 2019 è l’anno della nautica. A Reggio Calabria verrà disputato il campionato Italiano classi singole e la coppa primavela con ben un migliaio di imbarcazioni in competizione, a Villa si apre una nuova prospettiva. Davvero un grande passo avanti con scenari tutti da scrivere.”

