I Cavalieri Templari della Pietà del Pellicano reggini a Parigi per i 705 anni del martirio del Maestro Jacques de Molay e Geoffrey de Charney

25 Marzo 2019 17:12

A 705 anni del martirio del Maestro Jacques de Molay e Geoffrey de Charney si è svolta la commemorazione sul luogo della sua esecuzione dove è situata ancor oggi una lapide

Lunedì scorso a Parigi la delegazione ufficiale dei Cavalieri Templari della Pietà del Pellicano reggini si è recata sui luoghi della Storia , a 705 anni del martirio del Maestro Jacques de Molay e Geoffrey de Charney si è svolta la commemorazione sul luogo della sua esecuzione dove è situata ancor oggi una lapide. Essa si trova sul lato occidentale del Pont Neuf sulla Île de la Cité di Parigi. Dopo la preghiera di commemorazione e il rituale del lancio delle rose nella Senna , si è svolta la S.S. Messa celebrata da Mons. Chanoine Cordier nella magnifica Cattedrale di Notre Dame di Parigi …L’Unico evento ufficiale Templare a Parigi, organizzato dalla Confederazione Internazionale Templare di San Bernardo di Chiaravalle (International Templar Confederation of San Bernardo di Chiaravalle) diretta dal reggino Avv Antonino Aloi con il Nouvel Ordre Mondial des Templiers -Ordre du Temple – Organi ufficializzati accolti in Vaticano ed riconosciuti dalle autorità Francesi ed Internazionali. Gli stessi alti dignitari Templari sono stati invitati ufficialmente dalle autorità Militari e Civili e associazioni della Repubblica di Francia a presenziare la commemorazione presso l’Arco di Trionfo dei caduti per la Pace. A tale proposito l’Avv Aloi ella qualità di Gran Maestro unitamente al Gran Priore Massimo Maria Civale ha indirizzato un ringraziamento ufficiale alla Diocesi di Parigi, al Comune di Parigi ,a S E il Cardinale Josè Saraiva Martins ,alle delegazioni degli Ordini, Priorati Confraternite e Associazioni di Francia – Italia – Inghilterra – Belgio – Spagna – Portogallo – Svizzera – Malta – Romania – USA – Messico – Germania – Scozia – Brasile augurando a tutti un arrivederci al prossimo anno nel nome degli ideali cristiani di pace e solidarietà .

Valuta questo articolo