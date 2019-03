27 Marzo 2019 15:10

Messina, guasto alla linea elettrica del tram: circolazione sospesa

Circolazione del tram sospesa a Messina. Nella tarda mattinata i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nei pressi del Cavallotti per un guasto alla linea elettrica. L’azienda, in comunicato ufficiale, rende noto che: “Causa problemi tecnici dovuti alla mancanza della linea elettrica, le vetture tranviarie non possono espletare il servizio in linea. In alternativa si può usufruire degli Shuttle”.

