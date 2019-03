Il ministro Grillo a Reggio Calabria, Bruno Bossio (PD): “Poteri straordinari? È solo bullismo istituzionale”

6 Marzo 2019 19:10

Giulia Grillo a Reggio, Bruno Bossio (Pd): “Dal ministro bullismo istituzionale contro la Calabria”

“Il Ministro Grillo si sta rendendo responsabile di vero e proprio bullismo istituzionale contro la Calabria. Probabilmente glielo avrà suggerito il suo mental coach da 35 mila euro l’anno“. Lo afferma la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, in merito alle condizioni della sanità in Calabria. La ministra quest’oggi è giunta in visita a Reggio Calabria, annunciando l’adozione di un provvedimento speciale per la Regione, dove la situazione della sanità, ha detto il ministro, è “da incubo“. “Sia il Ministro che il suo mental coach- commenta però la deputata del PD Bruno Bossio- dovrebbero sapere che sono 10 anni che la gestione della sanità calabrese è decisa fuori dalla Calabria, per via del commissariamento. Così, dopo un anno di governo, invece di assumersi le proprie responsabilità, il Ministro la butta in rissa, invocando poteri straordinari. Tutto questo quando, sotto dettatura della Lega, si sta apprestando a votare il principio dell’autonomia estrema imposto da Veneto e Lombardia, che penalizzerà il Sud proprio sulla sanità”.

