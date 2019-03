29 Marzo 2019 15:58

Giro di Sicilia 2019: Vincenzo Nibali non parteciperà, ecco l’elenco delle squadre al via. La UAE Team Emirates unica squadra World Tour al via, non c’è la la Bahrain-Merida del messinese

Grande attesa per il Giro di Sicilia 2019 in programma dal 3 al 6 aprile. Purtroppo non vedremo al via un campione assoluto, messinese doc, Vincenzo Nibali. L’ipotesi di vedere lo Squalo al via nella corsa di casa è naufragata in poche ore: difatti la Bahrain-Merida non parteciperà alla corsa siciliana. La UAE Team Emirates sarà l’unica squadra World Tour presente.

ECCO L’ELENCO DELLE SQUADRE AL VIA:

Uae- Team Emirates, Amore & Vita-Prodir, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-Csf, Coldeportes-Bicicletas Strongman, D’Amico-Um Tools , Delko Marseille Provence , Gazprom-Rusvelo, Giotti Victoria, Israel Cycling Academy, Kometa Cycling Team, Neri Sottoli-Selle Italia-Ktm, Nippo-Vini Fantini-Faizanè, Rally Uhc Cycling, Riwal-Readynez, Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis, Team Colpack, Wanty-Gobert.

