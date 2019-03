Giornata per le malattie neuromuscolari a Messina: boom di utenti al Policlinico e al Centro NeMo Sud

8 Marzo 2019 19:26

Successo a Messina per l’anteprima della Giornata per le Malattie Neuromuscolari che domani si svolgerà nella cittò dello Stretto e, in contemporanea, in altre 16 città d’Italia

Numerosi gli utenti e le famiglie che hanno usufruito delle consulenze degli ambulatori, aperti oggi, mattina e pomeriggio, dell’Unità operativa complessa di Neurologia e Malattie Neuromuscolari. Importante affluenza anche per l’open day di visite al Centro clinico NeMo SUD.

E’ l’anteprima della Giornata per le Malattie Neuromuscolari che domani si svolgerà a Messina e, in contemporanea, in altre 16 città d’Italia. Al Policlinico universitario, a partire dalle 9 nel Palazzo dei Congressi, si terrà un convegno di aggiornamento per specialisti, associazioni di pazienti, infermieri, fisioterapisti, medici di base, pediatri. Il focus farà il punto, a livello nazionale, regionale e territoriale, su diagnosi, terapie e presa in carico del paziente con malattie neuromuscolari. La giornata di lavori è aperta anche a studenti di Medicina e Fisioterapia, così da garantire la formazione dei futuri operatori sanitari.

La Gmn è nata tre anni fa da un’idea di Angelo Schenone, professore presso l’Università di Genova e presidente dell’Asnp e di Antonio Toscano, ordinario dell’Università di Messina, past-president dell’Aim ed è patrocinato dalla Società Italiana di Medicina generale e delle cure primarie; dalla Società italiana di neurologia e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il progetto è, inoltre, promosso dall’Alleanza Neuromuscolare che include l’Associazione italiana sistema nervoso periferico (Asnp), l’Associazione italiana di miologia (Aim) e la Fondazione Telethon.

Le altre città che organizzano iniziative per la Giornata delle malattie neuromuscolari sono, Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma, Siena, Torino, Udine e Verona.

