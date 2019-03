Giorgetti: “non bisogna avere paura dell’Autonomia. Le sfide si accettano”

2 Marzo 2019 08:55

“Non bisogna avere paura dell’autonomia. Perchè molti Comuni in Calabria sono commissariati per infiltrazioni della criminalità organizzata? E’ un passaggio importante, una questione di tempo, studio questi temi da vent’anni”. E’ quanto afferma il leghista e sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti sulla discussione che divampa nel paese sull’Autonomia delle Regioni. “In tanti posti nel mondo – prosegue- l’autonomia funziona, perchè non può funzionare anche in Italia?”. “Con il centralismo – aggiunge- non è che la distanza tra Nord e Sud sia diminuita. Non capisco questo clima di terrore”, osserva ancora il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. “La paura dell’assunzione di responsabilità è sbagliata, perchè la sfida va sempre accettata. Questo non è più un problema di un partito ma una richiesta votata dai popoli in Piemonte e Lombardia”, conclude.

