Reggio Calabria: a Gioiosa Jonica la prima giornata di “Formazione per i Volontari del Servizio Civile UNPLI”

20 Marzo 2019 09:04

Reggio Calabria: sabato 23 marzo presso la sala dell’Auditorium comunale a Gioiosa Ionica, avrà luogo la prima giornata di “Formazione per i Volontari del Servizio Civile UNPLI”

Sabato 23 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, presso la sala dell’Auditorium comunale a Gioiosa Ionica, avrà luogo la prima giornata di “Formazione per i Volontari del Servizio Civile UNPLI Calabria”. La formazione rappresenta, per l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e, nello specifico, per l’UNPLI, l’indispensabile preparazione allo svolgimento del Servizio Civile che è attuato attraverso l’approvazione di appositi progetti di impiego predisposti dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli enti (rigorosamente non profit) che intendono concorrere alla realizzazione del servizio stesso. “Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, – che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria – è un modo di difendere la patria, il cui “dovere” è sancito dall’art. 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l’ordinamento democratico. Attraverso questa legge si intende dare anche una risposta alle richieste della società afferenti alla solidarietà sociale, alla tutela dei diritti, all’educazione, alla promozione della cultura, alla tutela del patrimonio artistico, ambientale, alla cooperazione sia su base nazionale che internazionale. Il Servizio Civile da la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.” La finalità prioritaria è di accrescere nei giovani la partecipazione e le giuste competenze, che sono prioritarie sia nella vita che nella società civile. Quest’anno, per i circa cento Volontari e i loro Operatori Locali di Progetto (OLP), sono previste cinque giornate formative obbligatorie. Il primo e, sicuramente importante incontro, è stato organizzato per sabato 23 marzo a Gioiosa Ionica, grazie alla disponibilità e all’impegno della locale Pro Loco del Presidente Nicodemo Vitetta che è anche Consigliere Regionale UNPLI e il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica. In considerazione dell’importanza dell’evento, saranno presenti le massime cariche istituzionali dell’UNPLI: il Presidente Nazionale UNPLI, il Consigliere Nazionale, il Presidente Regionale UNPLI Calabria e i Presidenti dei cinque comitati provinciali della Calabria. I lavori saranno condotti dai Responsabili Nazionali per il Servizio Civile e dal Responsabile Regionale Dott. Pasquale Ciurleo.

