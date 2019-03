Reggio Calabria: sabato 23 marzo a Gioia Tauro convegno dal titolo “Malattie Rare e Società Moderna: un Bridging possibile?”

19 Marzo 2019 18:19

Reggio Calabria: si terrà Sabato 23 Marzo, presso l’auditorium “N. Green” dell’I.I.S. “F. Severi” a Gioia Tauro, un convegno divulgativo e formativo dal titolo “Malattie Rare e Società Moderna: un Bridging possibile?”

Si terrà Sabato 23 Marzo p.v. alle ore 09:00, presso l’auditorium “N. Green” dell’I.I.S. “F. Severi” a Gioia Tauro, un convegno divulgativo e formativo dal titolo “Malattie Rare e Società Moderna: un Bridging possibile?” organizzato dal Rotary Club Palmi per l’HHT Onlus. In particolare sarà trattata la Telangiectasia Emorragica Ereditaria (HHT). Una rara patologia, genetica multi-sistemica, che causa malformazioni vascolari, gestibile con una diagnosi precoce che permetta di evitare i risvolti più devastanti. Dopo i saluti Istituzionali (Commissario del Comune di Gioia T. Dott. A. Reppucci, Presidente Rotary Club Palmi Avv. F. Perelli, P.& C. M. HHT onlus C. Crocione, D.S. “F. Severi” Prof. G. Gelardi) interverranno i Relatori: Dott.ssa P. Suppressa (U.O.S. “Centro Malattie Rare” Policlinico di Bari), M. Priolo (U.O.S.D. Genetica Medica, Gruppo Malattie Rare G.O.M. RC), Dott. D. Cordopatri (Direttore U.O.C. Radiologia P.O. Polistena), D. Collufio (Dirigente Medico U.O.C. Neurochirurgia A.O.R. Papardo-Piemonte Messina) Avv. E. Schiavone (referente regionale HHT onlus) moderati dal Dott. G. Zampogna (Vicepresidente OMCeO RC).

Valuta questo articolo