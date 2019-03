Divampa la polemica sul tweet di Paolo Ziliani sul gesto di Ronaldo in Champions League. Don Zampaglione: “parole fuori luogo”

18 Marzo 2019 21:56

Divampa la polemica sul tweet di Paolo Ziliani sul gesto di Ronaldo in Champions League. Don Zampaglione: “invito a non scomodare Dio o la Bibbia per motivi inutili

“Rimango basito per il tweet del giornalista Paolo Ziliani che si permette di scomodare persino la Bibbia e in questo caso fa riferimento alle parole di Gesù: “Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite:a chi è come loro appartiene il regno di Dio.”(Mt10,13-16)”, è quanto afferma Don Giovanni Zampaglione. Il parroco reggino si rivolge direttamente al giornalista: “come cristiano prima e poi come sacerdote mi permetto di invitarla a rimuovere queste parole in quanto sono fuori luogo. Sia il signor Simeone come il signor Ronaldo hanno sbagliato per i loro gesti (rivolti al loro pubblico) e non sono stati d’esempio alle tante persone che li seguono. Mi permetto inoltre in maniera paterna a invitare i tanti professionisti ( giocatori, allenatori, giornalisti…) a non scomodare Dio o la Bibbia per motivi inutili o questioni che non hanno a che vedere con la religione”, conclude.

ECCO IL TWEET DI PAOLO ZILIANI:

Valuta questo articolo