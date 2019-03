Gay Pride a Messina, slitta la data: niente patrocinio del Comune

Gay Pride a Messina, anticipata la data. De Luca: “Non condivido i profili goliardici che rasentano l’oscenita’ ed il fanatismo”

Niente patrocinio del Comune per il primo Gay Pride a Messina e data anticipata al prossimo 8 giugno, anziché il 15 giugno. La scelta di anticipare la manifestazione è un atto dovuto non solo per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, quanto anche in rispetto del primo anniversario della tragedia in via dei Mille, in cui persero la vita i fratellini Messina. Intanto in città e sui social è già polemica nei confronti dell’associazione Arcigay. Sul punto è intervenuto il sindaco, con un post chiarificatore pubblicato sulla sua pagina fb:

“Esprimo la mia solidarietà a chi subisce insensati attacchi e gratuite minacce come è successo ieri su questa pagina nei confronti dell’associazione ARCIGAY: nei miei valori cristiani e di uomo delle istituzioni c’è anche la tolleranza ed il rispetto per le diversità altrui.

Preciso che il Sindaco non ha alcun potere di vietare manifestazioni di pensiero se non minano l’ordine pubblico: compete al Questore, in base alla tipologia di manifestazione, prescrivere tutte le precauzioni imposte dalle normative di settore per tutelare la pubblica e privata incolumità.