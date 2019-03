“La tua anima vive nel nostro cuore e non morirà mai”: veglia di preghiera a Messina per Alessandra Musarra, domani i funerali

12 Marzo 2019 18:26

Alessandra Musarra potrebbe essere morta per strangolamento: camera ardente oggi pomeriggio a Messina, domani i funerali al Duomo

Un via vai di familiari e amici questo pomeriggio all’obitorio del Policlinico di Messina per Alessandra Musarra. Dai primi risultati dell’esame medico legale, Alessandra potrebbe essere morta per strangolamento. Sul corpo della ragazza sono state trovate numerose ecchimosi e fratture alla clavicola e allo sterno. Ma per avere un quadro più completo sulle cause del decesso servirà attendere la relazione del medico legale. Domani al Duomo, alle 11, è previsto l’ultimo saluto alla 29enne. Celebrerà l’esequie l’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla. Questo pomeriggio la famiglia di Alessandra ha voluto dedicare un breve messaggio alla ragazza, che riportiamo di seguito:

“Ad Alessandra…..Ti penserò sempre col sorriso sulle labbra e con quella tua inconfondibile risate tra i tanti bei ricordi una lacrima brillerà sempre sul mio viso non potrai mai leggere i miei pensieri su questo spazio ma ti arriveranno sempre lassù, nell’infinito, ove regna la tua anima solare…CHI VIVE NEL NOSTRO CUORE…NON MORIRÀ MAI”.

