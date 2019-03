Forza Italia festeggia 25 anni, Siclari: “Più carichi che mai al fianco di Berlusconi”

30 Marzo 2019 20:34

Il senatore reggino Siclari: “Grande festa e rinnovato entusiasmo per le prossime sfide elettorali”

“Una grande giornata di festa dove Forza Italia ha dimostrato, ancora una volta, di essere una squadra in crescita dopo 25 anni. Una grande forza che adesso abbraccia la sfida e accetta la scommessa di voler cambiare un’Europa che oggi è in mano ai burocrati e che non ha saputo adeguarsi, un’Europa a cui va data più forza al Parlamento Europeo così come sostiene il Presidente Antonio Tajani.

Lui insieme al nostro leader Berlusconi affiancati dagli europarlamentari eletti di Forza Italia potranno lavorare per cambiare quello che, lo abbiamo visto nei fatti, non funziona”.

Il senatore forzista Marco Siclari con rinnovato entusiasmo guarda alla giornata di festa di oggi, per l’anniversario del partito, come un punto da dove ripartire più carichi e pronti a vincere nuove sfide.

“Ringrazio il nostro leader Silvio Berlusconi per averci dato la carica e l’entusiasmo di sempre e il presidente Tajani per l’energia che sta dedicando a anche al partito, a tutti i militanti e tutti coloro che si riconoscono nei valori di libertà e democrazia di Forza Italia. Viva Berlusconi, Viva Forza Italia”, ha concluso il senatore azzurro.

Valuta questo articolo