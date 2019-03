Forza Italia, definite le candidature per le regionali e amministrative: “sintesi unitaria nel Centro/Destra” [NOMI e DETTAGLI]

30 Marzo 2019 11:55

Forza Italia: “definite le candidature per le elezioni regionali e amministrative in vista della scadenza del 26 maggio. Il centrodestra ha trovato una sintesi unitaria”

C’è fermento nei partiti politici in vista delle imminenti elezioni amministrative. Sia il Pd che il Centro/Destra stanno cercando di mettere in campo i migliori uomini possibili. Nel M5S si aspettano le votazioni on line per la scelta dei candidati. In una nota, Forza Italia scrive: “definite le candidature per le elezioni regionali e amministrative in vista della scadenza del 26 maggio. Il centrodestra ha trovato una sintesi unitaria e Forza Italia è pronta ai blocchi di partenza con i propri candidati. In primo luogo esprimiamo grande soddisfazione per la candidatura dell’esponente di Forza Italia Alberto Cirio alla presidenza della Regione Piemonte. Dopo i successi ottenuti su numerosi territori anche questa regione potrà essere conquistata nelle elezioni di maggio dalla coalizione di centrodestra e potrà essere guidata da un esponente di Forza Italia”. “Sono indicati da Forza Italia anche i candidati di Cremona, Malvezzi, di Vercelli, Corsaro, di Perugia, Romizi, di Pescara, Masci, di Foggia, Landella, di Bari, Di Rella, di Vibo Valentia, Limardo, di Caltanissetta, Giarratana. Forza Italia ha fortemente voluto le candidature di esponenti civici sostenuti dal centrodestra a Reggio Emilia, Salati, a Forlì, Zattini e a Cesena, Rossi. Dovrà designare Forza Italia il candidato a sindaco di Sassari. Forza Italia ha inoltre indicato numerosi candidati a sindaco nei principali centri non capoluogo che andranno alle urne, da Termoli (in Molise la candidatura di Roberti in questa città era l’obiettivo principale di Forza Italia) a Urbino a molti altri”, conclude la nota.

