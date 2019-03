21 Marzo 2019 20:31

Vito Calvino è il nuovo Questore di Messina

Mario Finocchiaro, Questore di Messina, lascia la città dello Stretto per dirigere la questura di Perugia. Al suo posto arriva Vito Calvino. Calvino, già capo della Mobile di Palermo, attualmente è a capo del secondo reparto della Dia. Per Calvino, 57 anni, sarà la prima esperienza come questore.

