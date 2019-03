File ai pronto soccorso: l’Asp di Messina sul protocollo per ridurre i tempi di attesa

26 Marzo 2019 18:41

ASP Messina: procedono speditamente i lavori per i protocolli tesi a ridurre le attese di ricovero ai pronto soccorso

Procedono speditamente i confronti per definire i protocolli, voluti dall’Assessore Regionale per la Salute Avv. Ruggero Razza, tesi a ridurre le attese per i ricoveri nei pronto soccorso della provincia di Messina; presso la direzione generale dell’azienda territoriale martedì 26 marzo si è svolta una riunione operativa, presieduta dal Direttore Generale Paolo La Paglia, alla quale hanno partecipato i direttori sanitari delle quattro aziende pubbliche, il responsabile del 118, i responsabili di tutti i pronto soccorsi dell’area metropolitana, i Presidenti regionale e provinciale AIOP, Marco Ferlazzo e Gustavo Barresi, e tutti i legali rappresentanti degli ospedali privati.

E’ stato fatto il punto della situazione sulle procedure da condividere in relazione ai fabbisogni dell’utenza che spesso è costretta ad aspettare molte ore prima di essere ricoverata. “Sono tre le direttrici di lavoro sulle quali stiamo agendo – dice il direttore generale La Paglia – la prima è la creazione e condivisione di un portale web, aggiornato in tempo reale, al quale potranno accedere tutti i medici dei p.s. per trovare immediatamente un posto letto al paziente da ricoverare, senza dovere più ricorrere ai lunghi colloqui telefonici; la seconda è la definizione di profili assistenziali tra gli ospedali pubblici e privati, che metteranno in rete i posto letto per l’emergenza e la terza è la stesura di percorsi attuativi (chi fa cosa), che permettano la piena funzionalità della rete evitando anche ricoveri inappropriati.”

“Sento la necessità di ringraziare particolarmente AIOP Sicilia e AIOP Messina, nonchè i legali rappresentanti degli ospedali privati – conclude La Paglia – che oggi hanno espresso piena disponibilità a supportare le aziende pubbliche a tutto vantaggio dei pazienti”.

