Messina, al via la Fiera del Tempo Libero: Totò Schillaci super ospite al Centro Commerciale di Tremestieri

27 Marzo 2019 11:11

Da venerdì a domenica esposizioni e performance live, arriva anche Totò Schillaci: indimenticabile protagonista delle notti magiche di Italia 90 e storico campione del Messina

E’ partito il countdown per La Fiera del Tempo Libero, che avrà inizio venerdì 29 marzo al Centro Commerciale Tremestieri, per concludersi domenica 31. Giunta alla 4° edizione, la manifestazione dedicata alle passioni e agli hobbies più amati, sarà l’occasione per apprezzare le tantissime novità proposte. Numerosi i settori e le aziende siciliane e del territorio che esporranno il meglio delle loro produzioni. Si spazia dalla Nautica ai camper, dalle bici elettriche all’artigianato in legno, passando per i nodi marinari e il kite surf, le lavorazioni in vimini, le vespe storiche del Vespa Club Messina, prodotti food di eccellenza e molto altro.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, vedrà la presenza dell’assessore allo Sport e Spettacolo Pippo Scattareggia e dell’assessore al Commercio e Ambiente Dafne Musolino.

C’è grande attesa, inoltre per il super ospite di questa edizione: Totò Schillaci, indimenticabile protagonista delle notti magiche di Italia 90, oltre che storico campione del Messina. Insieme con Carmelo Mancuso, altra bandiera dell’Acr Messina, nella giornata di domenica 31, saranno intervistati dal giornalista Salvatore De Maria, che ha seguito la formazione giallorosa in seria A, B ed in tutte le categorie.

Nei pomeriggi di sabato 30 E domenica 31, grazie alla collaborazione dell’MSP e del Coni si terranno performances ed esibizioni di moltissime discipline sportive e di ballo.

Alla Fiera del Tempo Libero non potevano mancare momenti dedicati ai più piccoli, con spazi per lo scambio di figurine dell’album dei Calciatori ed esibizioni di piloti con Moto da Trial.

Grandi emozioni anche per i ragazzi tra i 7 e i 14 anni, che avranno la possibilità di provare in assoluta sicurezza le minicross sotto l’occhio vigile dei Tecnici federali FMI, nell’ambito di un Corso di Hobby Sport organizzato nell’area adibita a parcheggio. Il Corso è curato dalla concessionaria R.M.Motors in collaborazione con il Motoclub Dello Stretto. La Fiera del Tempo Libero è al Centro Commerciale Tremestieri da venerdì 29 a domenica 31 marzo.

