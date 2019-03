Fibra ottica a Messina: tavolo a Palazzo Zanca con Open Fiber

4 Marzo 2019 20:04

Fibra ottica a Messina, riunione tecnica con Open Fiber dopo lo stop ai lavori imposto dall’Amministrazione

Dopo lo stop imposto dall’amministrazione, si è svolto oggi a Palazzo Zanca il tavolo tecnico per i lavori di fibra ottica in città. Scopo dell’incontro- ha precisato il vicesindaco di Messina Mondello- “definire un metodo condiviso utile a non creare disagi alla cittadinanza, ed allo stesso tempo far procedere nelle attività l’Azienda coinvolta“.

Il vicesindaco ha espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata da Open Fiber alla piena collaborazione, infatti nei prossimi giorni sarà effettuato un intervento pilota di ripristino per testare la bontà di quanto concordato nell’odierno tavolo tecnico. “Si è registrata altresì la disponibilità – ha concluso Mondello – di recepire le indicazioni che daranno le Circoscrizioni circa gli orari sensibili e le aree bisognose di un ripristino immediato”.

Al termine della riunione tecnica l’ingegnere Distefano ha auspicato di potere riprendere le attività in piena sinergia con l’Amministrazione comunale nel più breve tempo possibile.

Per portare la fibra ottica in città Open Fiber, società wholesale only che costruisce l’infrastruttura e la mette a disposizione di tutti gli operatori di telecomunicazioni, ha realizzato un investimento diretto (quindi fondi privati senza alcuna spesa per il Comune) di 35 milioni di euro. Il cablaggio riguarda 95mila unità immobiliari in fibra ottica FTTH (fiber-to-the-home) e garantisce una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo.

All’incontro di oggi erano presenti i dipartimenti comunali Patrimonio, Lavori Pubblici e Viabilità, i responsabili Salvatore De Francesco, Carmelo Costanzo e Giuseppe Messina; per la III circoscrizione, il presidente Davide Siracusano e per la V, il vicepresidente Letterio Fama; per la Polizia municipale, il vicecomandante Marco Crisafulli e Giovanni Giardina; il funzionario tecnico Maria Grazia Gemelli; ed in rappresentanza di Open Fiber S.p.A. Clara Distefano, Sergio Mirabile, Paolo Marchisciana e Martino Gelsomino.

